Жаркая погода не должна нарушить жизнедеятельность в республике

О непростых погодных условиях говорил сегодня в ходе рабочего заседания Глава Калмыкии с председателем правительства и руководителем своей Администрации. Сразу после его окончания Алексей Орлов опубликовал в Инстаграм сообщение. Цитирую: обсудил с коллегами текущие вопросы, в частности вопросы безопасности от пожаров в связи с жарой. Правительство республики, конечно, держит на контроле ситуацию. Но рассчитываю на помощь всех жителей Калмыкии - конец цитаты. Подробнее о рабочем совещании и о том, какие еще актуальные темы были обсуждены – моя коллега Татьяна Гюзяляева.



После этого перешли к обсуждению актуальных на сегодня проблем. В частности, в республике дан старт уборочной страде. Как доложил председатель Правительства Игорь Зотов, в Яшалтинском и Приютненском районах с 20 процентов уборочной площади получен урожай. Результаты по сбору и по качеству зерна, по словам Зотова, внушают определенный оптимизм. Сарпинцы начали кампанию позже, и уже на днях подведут первые итоги. Также акцентировали внимание на поручениях главы, связанные с лесоустроительными работами. Было заявлено о том, что трудности прошлых лет, связанные с приживанием лесных насаждений на территории региона, преодолены. Более того, начаты работы по реализации крупномасштабного проекта «Зеленый пояс Калмыкии».



Как всегда, в центре внимания вопросы, касающиеся социальных обязательств. В этот раз – речь шла об оплате труда. Как известно, ожидается очередное ее повышение работникам бюджетной сферы. Говорили и о ситуации по выплатам льготной категории населения.



Отдельное внимание уделено вопросу по оплате за газ. И хотя в этом плане у региона нет проблем, Алексей Орлов просит Правительство – ситуацию держать под контролем.



Такое же пристальное внимание, по мнению Главы региона, должно быть уделено и экологической ситуации. О непростых погодных условиях говорил сегодня в ходе рабочего заседания Глава Калмыкии с председателем правительства и руководителем своей Администрации. Сразу после его окончания Алексей Орлов опубликовал в Инстаграм сообщение. Цитирую: обсудил с коллегами текущие вопросы, в частности вопросы безопасности от пожаров в связи с жарой. Правительство республики, конечно, держит на контроле ситуацию. Но рассчитываю на помощь всех жителей Калмыкии - конец цитаты. Подробнее о рабочем совещании и о том, какие еще актуальные темы были обсуждены – моя коллега Татьяна Гюзяляева.После этого перешли к обсуждению актуальных на сегодня проблем. В частности, в республике дан старт уборочной страде. Как доложил председатель Правительства Игорь Зотов, в Яшалтинском и Приютненском районах с 20 процентов уборочной площади получен урожай. Результаты по сбору и по качеству зерна, по словам Зотова, внушают определенный оптимизм. Сарпинцы начали кампанию позже, и уже на днях подведут первые итоги. Также акцентировали внимание на поручениях главы, связанные с лесоустроительными работами. Было заявлено о том, что трудности прошлых лет, связанные с приживанием лесных насаждений на территории региона, преодолены. Более того, начаты работы по реализации крупномасштабного проекта «Зеленый пояс Калмыкии».Как всегда, в центре внимания вопросы, касающиеся социальных обязательств. В этот раз – речь шла об оплате труда. Как известно, ожидается очередное ее повышение работникам бюджетной сферы. Говорили и о ситуации по выплатам льготной категории населения.Отдельное внимание уделено вопросу по оплате за газ. И хотя в этом плане у региона нет проблем, Алексей Орлов просит Правительство – ситуацию держать под контролем.Такое же пристальное внимание, по мнению Главы региона, должно быть уделено и экологической ситуации.



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