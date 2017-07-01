В Калмыкии сохраняется высокая пожароопасность. Об этом предупреждают в управлении МЧС. Сильная жара наблюдается почти на всей территории региона.
По данным официального сайта Росгидромета температура воздуха в отдельных районах достигает 40-ка градусов в тени. Возможно, именно по этой причине центра города сегодня в первой половине дня остался без света.
Сотрудники МЧС просят всех жителей быть предельно осторожными и не находиться на солнце длительное время. Использовать все возможные способы защиты от зноя.