ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:30

"Здесь и сейчас". День бесплатной юридической помощи


"Здесь и сейчас". День бесплатной юридической помощиЭто позывные ставшей популярной у радиослушателей Калмыкии передача «Здесь и сейчас». Она выходит в прямом эфире по четвергам в полдень. Сегодня в преддверии Всероссийского единого дня бесплатной юрпомощи – в студию была приглашена представитель регионального отделения Ассоциации юристов, член квалификационной коллегии судей республики Елена Крылова. Деятельность профессионального сообщества весьма многогранна, однако приоритетным считается правовое просвещение граждан. А потому Ассоциация берет на себя обязательства по оказанию консультаций на безвозмездной основе. Как отмечает собеседник, с каждым годом число обращений растет. В прошлом году зарегистрировано 258. В текущем, только за 6 месяцев - 136.

Кроме того, существуют дни открытых дверей, когда юридические организации оказывает услуги бесплатно. Калмыкия завтра присоединяется к этой масштабной акции.

И вот информация о том, по каким адресам будет осуществляться прием граждан.

Между тем, вопросы радиослушателей о деятельности сообщества юристов не прекращались. В частности, спрашивали о роли Ассоциации в проведении общественной аккредитации ВУЗов.

А ещё просили рассказать гостью об экспертной деятельности.

Ну, и наконец, о том, что в планах Ассоциации, какие насущные проблемы предстоит решать.

Ну, а мы еще раз напомним, что Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи проводится завтра, 30 июня.



Другие новости по теме:

  • Ассоциации юристов России проведет день бесплатной юридической помощи
  • Ассоциации юристов проводит Единый день оказания бесплатной юридической помощи
  • В Элисте проводится единый день оказания бесплатной юридической помощи
  • В Элисте пройдет единый день оказания бесплатной юридической помощи
  • В приемной Дмитрия Медведева прием ведут юристы
  • КалмГУ получил аккредитацию в Ассоциации юристов России
  • В приемной Дмитрия Медведева окажут бесплатную юридическую помощь
  • Бюро по оказанию бесплатной юрпомощи появится в Калмыкии
  • В Калмыкии принят закон «О бесплатной юридической помощи»
  • Число обратившихся за бесплатной юридической помощью растет

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Как вы оцениваете введение листка нетрудоспособности в электронной форме?

    Это удобно, экономится личное время врача и пациента
    Думаю, могут быть сложности при часто имеющих место неточностях при заполнении больничного врачом.


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.