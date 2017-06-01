"Здесь и сейчас". День бесплатной юридической помощи

Это позывные ставшей популярной у радиослушателей Калмыкии передача «Здесь и сейчас». Она выходит в прямом эфире по четвергам в полдень. Сегодня в преддверии Всероссийского единого дня бесплатной юрпомощи – в студию была приглашена представитель регионального отделения Ассоциации юристов, член квалификационной коллегии судей республики Елена Крылова. Деятельность профессионального сообщества весьма многогранна, однако приоритетным считается правовое просвещение граждан. А потому Ассоциация берет на себя обязательства по оказанию консультаций на безвозмездной основе. Как отмечает собеседник, с каждым годом число обращений растет. В прошлом году зарегистрировано 258. В текущем, только за 6 месяцев - 136.



Кроме того, существуют дни открытых дверей, когда юридические организации оказывает услуги бесплатно. Калмыкия завтра присоединяется к этой масштабной акции.



И вот информация о том, по каким адресам будет осуществляться прием граждан.



Между тем, вопросы радиослушателей о деятельности сообщества юристов не прекращались. В частности, спрашивали о роли Ассоциации в проведении общественной аккредитации ВУЗов.



А ещё просили рассказать гостью об экспертной деятельности.



Ну, и наконец, о том, что в планах Ассоциации, какие насущные проблемы предстоит решать.



Ну, а мы еще раз напомним, что Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи проводится завтра, 30 июня. Это позывные ставшей популярной у радиослушателей Калмыкии передача «Здесь и сейчас». Она выходит в прямом эфире по четвергам в полдень. Сегодня в преддверии Всероссийского единого дня бесплатной юрпомощи – в студию была приглашена представитель регионального отделения Ассоциации юристов, член квалификационной коллегии судей республики Елена Крылова. Деятельность профессионального сообщества весьма многогранна, однако приоритетным считается правовое просвещение граждан. А потому Ассоциация берет на себя обязательства по оказанию консультаций на безвозмездной основе. Как отмечает собеседник, с каждым годом число обращений растет. В прошлом году зарегистрировано 258. В текущем, только за 6 месяцев - 136.Кроме того, существуют дни открытых дверей, когда юридические организации оказывает услуги бесплатно. Калмыкия завтра присоединяется к этой масштабной акции.И вот информация о том, по каким адресам будет осуществляться прием граждан.Между тем, вопросы радиослушателей о деятельности сообщества юристов не прекращались. В частности, спрашивали о роли Ассоциации в проведении общественной аккредитации ВУЗов.А ещё просили рассказать гостью об экспертной деятельности.Ну, и наконец, о том, что в планах Ассоциации, какие насущные проблемы предстоит решать.Ну, а мы еще раз напомним, что Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи проводится завтра, 30 июня.



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