Церковь в селе Веселое, украшена иконами, выполненными местной жительницей

В Селе Весёлое Яшалтинского района живет незаурядная женщина. Большинство икон в местном храме написано ее рукой. К такому необычному увлечения Софию Зосимову привела любовь к Богу и желание помочь сельскому приходу и только что построенному храму.



София Зосимова живет в селе Весёлое уже более 40 лет. Этническая гречанка, она родилась в Грузии, окончила Ставропольский педагогический институт и по распределению попала в Яшалтинский район. Здесь София Порфирьевна встретила будущего супруга, здесь родились и выросли три ее дочери. Не хватало только одного, признается женщина, в селе не было православного храма. И вот общими усилиями и молитвами в 2011-м году небольшая церковь успения Богородицы в селе Весёлое была наконец-то построена. Но встал другой вопрос - новый храм практически нечем было украшать, не было даже икон. И тогда София Зосимова вспомнила детское увлечение рисованием.



Первые работы самой художнице кажутся немного детскими и наивными. Но писала иконы всегда сердцем, говорит София Порфирьевна. Ей довелось побывать во многих святых местах, поклониться мощам разных святых. Особенно почитаема ею Матрона Московская.



Образы Спасителя, Божией Матери, многих святых. Теперь в небольшой церкви в селе Весёлое, благодаря Софии Зосимовой есть практически все священные лики.



Смотреть полный выпуск новостей



