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Сегодня, 11:59

16 июля в Элисту доставят ковчег с мощами святых новомученников


16 июля в Элисту доставят ковчег с мощами святых новомученников. Принесение реликвий приурочено ко дню памяти Царской семьи, совершаемому 17 июля. В ковчеге собраны частицы всех обретённых к настоящему моменту мощей святых мучеников и исповедников – всего 54 частицы. Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан в интервью Вестям подробно рассказал о значении этого события для каждого жителя республики.

Более подробное интервью Владыки нашей телекомпании смотрите в информационной программе на телеканале Россия 24 завтра 1 июля в субботу в 18.00 и в итоговых Вестях в это воскресенье в 10.20 на канале Россия.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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