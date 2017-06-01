16 июля в Элисту доставят ковчег с мощами святых новомученников. Принесение реликвий приурочено ко дню памяти Царской семьи, совершаемому 17 июля. В ковчеге собраны частицы всех обретённых к настоящему моменту мощей святых мучеников и исповедников – всего 54 частицы. Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан в интервью Вестям подробно рассказал о значении этого события для каждого жителя республики.



Более подробное интервью Владыки нашей телекомпании смотрите в информационной программе на телеканале Россия 24 завтра 1 июля в субботу в 18.00 и в итоговых Вестях в это воскресенье в 10.20 на канале Россия.



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