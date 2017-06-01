Активисты калмыцкого отделения "Молодая гвардия" встретились с Батором Адучиевым

В рамках высшей студенческой школы парламентаризма участники и активисты калмыцкого регионального отделения Молодая гвардия сегодня встретились с депутатом Государственной думы 7 созыва Батором Адучиевым. Накануне, ребятам торжественно были вручены сертификаты. 30 юношей и девушек Из двухсот пятидесяти претендентов были отобраны. За полтора месяца было проведено 12 образовательных лекций, 3 практических занятия в том числе студенческие дебаты на актуальные общественно-политические темы. В рамках беседы будут обсуждены вопросы развития сельского хозяйства в регионе , а также парламентарий поделился опытом деятельности в Государственной думе.



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