Река Элистинка будет расчищена и укреплена. Об этом шла речь на совещание, которое провел Председатель Правительства Игорь Зотов с участием всех заинтересованных министерств и ведомств. Но это случится не раньше 2019 года. Премьер-министром дано поручение о необходимости создания в кратчайшие сроки межведомственной рабочей группы по обследованию русла городского водоема. В результате проведения комплекса мероприятий будут подготовлены необходимые обосновывающие документы для дальнейшей работы в рамках защиты бюджетных проектировок на плановый 2018 год в Москве. Расчитска Элистинки будет проведена за счет федеральных средств.



Смотреть полный выпуск новостей



