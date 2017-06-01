8 школьных спортивных залов будут отремонтированы

В это году будет приведено в порядок 8 спортивных залов в районных школах. Об этом сообщил министр образования и науки Николай Манцаев. Напомним, что Калмыкия уже 3-й год принимает участие в федеральной программе по ремонту сельских школьних спортивных залов. Уже более 30 залов отремонтировано. Кроме того, в 2014-м году в трех районах были построены открытые спортплощадки с искусственным покрытием. А тем временем, в школах уже начался косметический и капитальный ремонт. Муниципалитеты уже определили средства на эти цели.



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