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Сегодня, 11:56

Изменения в правилах перевозки детей в автобусах


Перевозка детей на старых автобусах теперь запрещена. С 1 июля согласно новому пункту федерального закона, перевозить группы детей можно только на тех автобусах, чей возраст не превышает 10 лет. Правила организованной перевозки детей автобусами, которые действуют в России уже три года, предусматривают особый порядок допуска детей и сопровождающих в автобус, наличие схемы маршрута и наборов пищевых продуктов в случае нахождения детей в пути более 3 часов. Предусмотрен и запрет на перевозку детей в возрасте до 7 лет более 4 часов. А в ночное время перевозка детей допускается только к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них. При перевозке групп детей в междугородном сообщении более 3 часов транспортная колонна должна сопровождаться медицинским работником



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