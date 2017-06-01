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Сегодня, 11:53

В Управлении Роспотребнадзора работает «горячая» линия по туристическим услугам


В Управлении Роспотребнадзора по Республике Калмыкия работает «горячая» линия по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. По телефонам 2-96-57, 2-57-02 и 2-75-09 потребители могут проконсультироваться по вопросам оказания туристических услуг. Специалисты ведомства проконсультируют жителей республики об актуальных инфекционных угрозах за рубежом на момент путешествия, расскажут о правилах безопасного поведения на отдыхе, и дадут рекомендации по питанию, купанию и питьевому режиму в условиях жаркой погоды. Звонки будут приниматься до 10 июля 2017 года.



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