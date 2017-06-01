Где предпочитают отдыхать элистинцы?

Вот и пришла пора отпусков и поездок на различные курорты. Жители степной столицы спешат покинуть душный город в поисках новых впечатлений и комфортного отдыха. Где предпочитают отдыхать в этом году элистинцы в репортаже Татьяны Шолоховой.



Ирина Шамолдаева планирует свой отпуск заранее. Девушка вместе с подругой хочет отдохнуть где-нибудь на побережье моря. В туристическом агентстве Ирина выбирает отель, который работает по системе «всё включено».



Турция неизменно возглавляет десятку стран, где предпочитают отдыхать россияне. Не стало исключением и лето 2017 года. По данным туристических агентств, в число самых популярных среди жителей республики направлений этого лета, помимо Турции, вошли Тунис, Арабские Эмираты, Тайланд.



Но жителей республики по- прежнему манит доступным ценами и российское черноморское побережье. Популярным его делают близость к Калмыкии и разнообразие предлагаемых услуг и развлечений. Многие выбирают также Крым, который всегда был излюбленным местом отдыха для россиян.



Но и, не выезжая за пределы республики, можно прекрасно отдохнуть. Песчаные пляжи Цаган-Амана и манящие лотосы Каспия, соленое озеро в Яшалтинском районе. Все эти прекрасные заповедные места ждут не только местных жителей, но и туристов из других регионов страны, которых, кстати, с каждым годом становится все больше.



Большую популярность в последнее время также набрали туры выходного дня. Горная Адыгея, Домбай, это неизменные лидеры среди тех, у кого отпуск еще не скоро, а выехать из душного города хоть на пару дней просто необходимо.



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