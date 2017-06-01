Сегодня в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева депутат государственной думы Батор Адучиев провел личный прием граждан. Многие вопросы были решены на месте.



Проблемы, с которыми на личный приём к Депутату Госдумы Батору Адучиеву обратились горожане, касались самых разных сфер жизни. Данаре Очировой нужна помощь для организации поездки на чемпионат мира по армрестлингу в сентябре этого года в Венгрию. Девушка – член сборной России.



За помощью пришёл и житель Приютненского района. Его дочь как призёр одного из всероссийских конкурсов в мае прошлого года в Москве получила путевку в международный детский лагерь «Артек». Но по дороге домой автобус попал в аварию, и девочка получила множественные травмы и перелом бедра. Призом решили воспользоваться в этом году, но оплатить проезд родители самостоятельно не могут.



Были и вопросы, которые требуют времени и комплексного подхода всех уровней властей. От имени предпринимателей Юстинского района Николай Когаев обратился по вопросу повышения налоговой ставки кадастровой стоимости земли. Обращения в различные инстанции результата не принесли.



Такие встречи дают понять насущные и самые актуальные проблемы региона. Их озвучивают сами граждане. Сегодня в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева депутат государственной думы Батор Адучиев провел личный прием граждан. Многие вопросы были решены на месте.Проблемы, с которыми на личный приём к Депутату Госдумы Батору Адучиеву обратились горожане, касались самых разных сфер жизни. Данаре Очировой нужна помощь для организации поездки на чемпионат мира по армрестлингу в сентябре этого года в Венгрию. Девушка – член сборной России.За помощью пришёл и житель Приютненского района. Его дочь как призёр одного из всероссийских конкурсов в мае прошлого года в Москве получила путевку в международный детский лагерь «Артек». Но по дороге домой автобус попал в аварию, и девочка получила множественные травмы и перелом бедра. Призом решили воспользоваться в этом году, но оплатить проезд родители самостоятельно не могут.Были и вопросы, которые требуют времени и комплексного подхода всех уровней властей. От имени предпринимателей Юстинского района Николай Когаев обратился по вопросу повышения налоговой ставки кадастровой стоимости земли. Обращения в различные инстанции результата не принесли.Такие встречи дают понять насущные и самые актуальные проблемы региона. Их озвучивают сами граждане.



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