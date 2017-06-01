На юго-востоке Калмыкии сохранится чрезвычайная пожароопасность

По данным специалистов спасательного ведомства, в пятницу, субботу и воскресенье на юго-востоке Калмыкии сохранится чрезвычайная пожаро опасность 5 класса. Именно жара плюс грубое нарушение санитарных норм спровоцировали массовую заболеваемость кишечно-вирусной инфекцией в детском саду поселка Артезиан Черноземельского района. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев. Детям незамедлительно была оказана медицинская помощь. Под наблюдением врачей находятся и двое сотрудников дошкольного учреждения.

Между тем, в степном регионе, по сравнению с прошлым годом снизилось количество обращений по поводу укусов клещей. Но на сегодня зарегистрировано 12 больных. Отмечен один летальный случай. Жителем Ростовской области слишком поздно обратился за помощью. Практически весь степной регион - природный очаг клещевых инфекций. По словам главного санитарного врача республики Джангара Санджиева, обработка животных и пастбищных угодий проводится неудовлетворительно. Впереди самый опасный период активизации клещей - август, а потому врачи напоминают о важности соблюдении всех мер предосторожности. По данным специалистов спасательного ведомства, в пятницу, субботу и воскресенье на юго-востоке Калмыкии сохранится чрезвычайная пожаро опасность 5 класса. Именно жара плюс грубое нарушение санитарных норм спровоцировали массовую заболеваемость кишечно-вирусной инфекцией в детском саду поселка Артезиан Черноземельского района. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев. Детям незамедлительно была оказана медицинская помощь. Под наблюдением врачей находятся и двое сотрудников дошкольного учреждения.Между тем, в степном регионе, по сравнению с прошлым годом снизилось количество обращений по поводу укусов клещей. Но на сегодня зарегистрировано 12 больных. Отмечен один летальный случай. Жителем Ростовской области слишком поздно обратился за помощью. Практически весь степной регион - природный очаг клещевых инфекций. По словам главного санитарного врача республики Джангара Санджиева, обработка животных и пастбищных угодий проводится неудовлетворительно. Впереди самый опасный период активизации клещей - август, а потому врачи напоминают о важности соблюдении всех мер предосторожности.



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