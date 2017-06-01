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Сегодня, 12:09

Вопрос введения курортного сбора рассмотрели в Калмыкии


Вопрос введения курортного сбора рассмотрели в КалмыкииЦелесообразность введения курортного сбора в Калмыкии обсуждали на заседании Депутат Государственной Думы России Батор Адучиев с представителями региональных ведомств, профильных туристических организаций и общественные деятели. На протяжении 5 лет, начиная со следующего года, в рамках эксперимента введение курортных сборов введут в 4-х регионах - Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
По словам депутата Госдумы Батора Адучиева на сегодняшний день законопроект, который рассмотрен только в первом чтении. Он требует дальнейшей доработки. В частности, обсуждается стоимость сбора для туристов, будет ли он распространяться на льготную категорию граждан, как будут работать туроператоры и будут ли введены льготы для российского студенчества.



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