В Москве подводят итоги первой смены летней оздоровительной кампании

В эти минуты в Москве проходит совещании под руководством Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. В повестке дня: итоги первой смены летней оздоровительной кампании. В мероприятие принимают участие депутаты Госдумы, профильных министерств и ведомств, а также: на связи региональные детские омбудсмены. Обсуждаются проблемы, касающиеся безопасности и доступности отдыха детей. В Калмыкии, по данным профильного министерства, благодаря своевременно принятым мерам, не зарегистрировано ни одного случая правонарушения. В охране правопорядка задействовано около ста сотрудников внутренних дел. В эти минуты в Москве проходит совещании под руководством Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. В повестке дня: итоги первой смены летней оздоровительной кампании. В мероприятие принимают участие депутаты Госдумы, профильных министерств и ведомств, а также: на связи региональные детские омбудсмены. Обсуждаются проблемы, касающиеся безопасности и доступности отдыха детей. В Калмыкии, по данным профильного министерства, благодаря своевременно принятым мерам, не зарегистрировано ни одного случая правонарушения. В охране правопорядка задействовано около ста сотрудников внутренних дел.



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