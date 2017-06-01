ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:02

В Москве подводят итоги первой смены летней оздоровительной кампании


В Москве подводят итоги первой смены летней оздоровительной кампанииВ эти минуты в Москве проходит совещании под руководством Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. В повестке дня: итоги первой смены летней оздоровительной кампании. В мероприятие принимают участие депутаты Госдумы, профильных министерств и ведомств, а также: на связи региональные детские омбудсмены. Обсуждаются проблемы, касающиеся безопасности и доступности отдыха детей. В Калмыкии, по данным профильного министерства, благодаря своевременно принятым мерам, не зарегистрировано ни одного случая правонарушения. В охране правопорядка задействовано около ста сотрудников внутренних дел.



Другие новости по теме:

  • Полицейские обеспечат безопасность школьных каникул
  • Работа по подготовке к летней оздоровительной кампании завершена
  • В Москве подвели итоги итоги избирательной кампани
  • Предварительные итоги проведения летней оздоровительной кампании
  • В Яшалте проходит выездное заседание республиканского правительства
  • На летний отдых детей будет направлено более 30 млн рублей
  • В Калмыкии подвели итоги организации летнего отдыха детей за I и II смены
  • В августе 1200 детей из Калмыкии отдохнут в Крыму
  • Вести - Калмыкия 23.10.2013: 07.10
  • Калмыкия избрала делегатов на Всероссийский съезд по охране окружающей среды

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Как вы оцениваете введение листка нетрудоспособности в электронной форме?

    Это удобно, экономится личное время врача и пациента
    Думаю, могут быть сложности при часто имеющих место неточностях при заполнении больничного врачом.


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.