На ремонт городских улиц выделено 60 миллионов рублей

На ремонт городских улиц из дорожного фонда республики выделено 60 миллионов рублей. На эти же цели из городской казны направлено порядка трех миллионов. В эти дни по улице Буденного ведется установка нового бордюра. Затем бригада приступит к частичной замене старого покрытия. Эта работа завершилась на улице Шевцовой. Там осталось произвести дорожные разметки. Большой фронт работы запланирован по улице Ленина, которая разбита сразу на несколько участков. Для этого предусмотрено более 170 миллионов рублей. На ремонт городских улиц из дорожного фонда республики выделено 60 миллионов рублей. На эти же цели из городской казны направлено порядка трех миллионов. В эти дни по улице Буденного ведется установка нового бордюра. Затем бригада приступит к частичной замене старого покрытия. Эта работа завершилась на улице Шевцовой. Там осталось произвести дорожные разметки. Большой фронт работы запланирован по улице Ленина, которая разбита сразу на несколько участков. Для этого предусмотрено более 170 миллионов рублей.



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