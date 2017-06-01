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Сегодня, 11:53

Более 4000 катафотов установлено на дорогах Калмыкии


Более 4000 катафотов установлено на дорогах КалмыкииБолее четырех тысяч катафотов или как в народе их называют «кошачий глаз» установлено на дорогах Калмыкии, где фиксируется наибольшее количество аварий. Они предназначены для улучшения видимости ночью и в плохую погоду на сплошных линиях разметки, запрещающих обгон. Завершено нанесение и горизонтальной дорожной разметки на калмыцких автодорогах общего пользования. Общая протяженность составила 292 километра. На участках дороги с наиболее интенсивным движением использовался термопластик.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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