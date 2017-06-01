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Сегодня, 12:04

Школьники Элисты трудоустроены на время летних каникул


Школьники Элисты трудоустроены на время летних каникулБолее 100 учащихся школ Элисты трудоустроены на время летних каникул. Дети от 14 до 18 лет работают в различных учреждения степной столицы и получают не только зарплату, но и материальную поддержку от Центра занятости населения.

Айса Настинова уже четвертое лето работает в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. У Айсы плохое зрение, но ей это не мешает вместе с другими подростками, имеющими проблемы со здоровьем, помогать сотрудникам центра в их работе. Девушка признается, что это удобно и практично.

При реабилитационном центре работает столярная, керамическая, гончарная мастерские. Девочки также помогают проводить генеральную уборку групп, а мальчики с большим энтузиазмом работают во дворе, обрезают деревья. Для детей с ограниченными возможностями здоровья работа во время летних каникул это еще и способ реабилитации и социальной адаптации.

Для детей с 14 до 16 лет установлен двухчасовой рабочий день, подростки 16 -18 лет работают по 4 часа в день.

У подростков пятидневная рабочая неделя. Заработная плата равна половине от минимального размера оплаты труда плюс единовременная выплата от центра занятости населения в размере 1700 рублей. За июнь трудоустроенные дети получили вознаграждение в сумме свыше 5 тысяч рублей. Алина Санджиева, работавшая в комитете по делам молодежи и спорта города, еще не решила, на что потратит заработанные деньги.

Несовершеннолетним также предоставляется компенсация за неиспользованный отпуск из расчета два дня за один рабочий месяц. С 1-го июля на трудовой пост заступит уже следующая трудовая смена.



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