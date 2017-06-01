В Элисту доставят мощи православных святых Новомученников и Исповедников

В Элисту из Москвы доставят мощи православных святых Новомученников и Исповедников. Как сообщили в епархии, принесение реликвий приурочено к 100 – летней годовщине начала гонений на Русскую православную Церковь. В ковчеге собраны более 50 частиц, в том числе патриарха Тихона, святителя Иллариона Троицкого, Луи Крымского, великой княгини Елизаветы и многих других почитаемых православными христианами святых.



Ковчег с мощами прибудет в Калмыкию 16 июля и будет находиться здесь в течение недели. Поклониться святыне смогут жители Элисты, Городовиковска, Приютного, Садового, Лагани, Яшкуля. В Элисту из Москвы доставят мощи православных святых Новомученников и Исповедников. Как сообщили в епархии, принесение реликвий приурочено к 100 – летней годовщине начала гонений на Русскую православную Церковь. В ковчеге собраны более 50 частиц, в том числе патриарха Тихона, святителя Иллариона Троицкого, Луи Крымского, великой княгини Елизаветы и многих других почитаемых православными христианами святых.Ковчег с мощами прибудет в Калмыкию 16 июля и будет находиться здесь в течение недели. Поклониться святыне смогут жители Элисты, Городовиковска, Приютного, Садового, Лагани, Яшкуля.



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