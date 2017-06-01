Полным ходом идет подготовка к 75 годовщине оборонительных боев 110-й кавалерийской дивизии

В повестке дня заседания рабочей группы по делам казачества под руководством председателя Правительства Игоря Зотова значилась организация трансляции в эфире республиканского телеканала ежемесячной передачи об истории и современности калмыцкого казачества, а также о подготовке к 75-й годовщине оборонительных боев 110-й отдельной кавалерийской дивизии на Дону в июле 1942-го года. В праздновании этой знаменательной даты в Ростовской области примет участие и делегация от Калмыкии. Игорь Зотов предложил также приурочить торжества к военному ралли, основной этап которого пройдет в Калмыкии в августе.

Там же представители казачьего общества обсудили с Игорем Зотовым вопрос, связанный с предоставлением им в аренду земельных участков. В повестке дня заседания рабочей группы по делам казачества под руководством председателя Правительства Игоря Зотова значилась организация трансляции в эфире республиканского телеканала ежемесячной передачи об истории и современности калмыцкого казачества, а также о подготовке к 75-й годовщине оборонительных боев 110-й отдельной кавалерийской дивизии на Дону в июле 1942-го года. В праздновании этой знаменательной даты в Ростовской области примет участие и делегация от Калмыкии. Игорь Зотов предложил также приурочить торжества к военному ралли, основной этап которого пройдет в Калмыкии в августе.Там же представители казачьего общества обсудили с Игорем Зотовым вопрос, связанный с предоставлением им в аренду земельных участков.



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