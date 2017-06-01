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Сегодня, 12:00

Полным ходом идет подготовка к 75 годовщине оборонительных боев 110-й кавалерийской дивизии


Полным ходом идет подготовка к 75 годовщине оборонительных боев 110-й кавалерийской дивизииВ повестке дня заседания рабочей группы по делам казачества под руководством председателя Правительства Игоря Зотова значилась организация трансляции в эфире республиканского телеканала ежемесячной передачи об истории и современности калмыцкого казачества, а также о подготовке к 75-й годовщине оборонительных боев 110-й отдельной кавалерийской дивизии на Дону в июле 1942-го года. В праздновании этой знаменательной даты в Ростовской области примет участие и делегация от Калмыкии. Игорь Зотов предложил также приурочить торжества к военному ралли, основной этап которого пройдет в Калмыкии в августе.
Там же представители казачьего общества обсудили с Игорем Зотовым вопрос, связанный с предоставлением им в аренду земельных участков.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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