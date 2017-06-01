На борьбу с саранчовыми выделено 9 миллионов рублей

Фитосанитарную ситуацию и меры борьбы с саранчовыми вредителями в Калмыкии обсудили в филиале Россельхозцентра. По их приглашению в регион прибыли международные эксперты в области сельского хозяйства и географических наук. Сегодня в степном регионе из – за нашествия саранчовых режим повышенной готовности уже введен в четырех районах.



Международный эксперт по саранчовым Александр Лачининский, перечисляет виды саранчи, зафиксированные им на бескрайних просторах Калмыкии. Азиатская, Мароккская, атбасара, голубокрылая, крестовая и чернополосая кобылки. Все они в основном уже «встали на крыло». И теперь это прожорливое насекомое на своём пути уничтожит все посевы. В Целинном районе миграцию начал Итальянский прус.



Острой ситуация остается в Ики – Бурульском, Черноземельском, Яшкульском и частично в Лаганском районах. На сегодняшний день в Калмыкии от саранчовых вредителей обработано 88 тысяч гектаров. Из республиканского бюджета на обработку земель, закупку пестицидов и истребительные работы выделено 9 миллионов рублей.



Известно, что «Саранчу необходимо уничтожать на первой стадии, когда она в коконе». К примеру, «кубышку» Марокканской саранчи легко найти в твердом слое земли. И почти невозможно обнаружить в рыхлой почве. Самка откладывает около 4-х «кубышек», в каждой из которых содержится до 40 яиц. Фитосанитарный мониторинг в Калмыкии на выявление личинок этого вида саранчовых проведен на площади более ста шестидесяти тысяч гектаров. Максимальное ее количество обнаружили в Яшкульском районе. Как считает, заведующий кафедрой экологии и биоресурсов Санкт – Петербургского гидрометеорологического университета Михаил Шилин, быстрому размножению и раннему окрылению саранчи в республике способствует жаркий климат.



Сегодня всеядное насекомое передвигаясь в поисках пищи со скоростью свыше 30 километров в сутки, пожирает не только зелень, но и погибших взрослых особей. Летучие вредители успели заселить более сотни тысяч гектаров земли. В районах уже введен режим повышенной готовности. Фитосанитарную ситуацию и меры борьбы с саранчовыми вредителями в Калмыкии обсудили в филиале Россельхозцентра. По их приглашению в регион прибыли международные эксперты в области сельского хозяйства и географических наук. Сегодня в степном регионе из – за нашествия саранчовых режим повышенной готовности уже введен в четырех районах.Международный эксперт по саранчовым Александр Лачининский, перечисляет виды саранчи, зафиксированные им на бескрайних просторах Калмыкии. Азиатская, Мароккская, атбасара, голубокрылая, крестовая и чернополосая кобылки. Все они в основном уже «встали на крыло». И теперь это прожорливое насекомое на своём пути уничтожит все посевы. В Целинном районе миграцию начал Итальянский прус.Острой ситуация остается в Ики – Бурульском, Черноземельском, Яшкульском и частично в Лаганском районах. На сегодняшний день в Калмыкии от саранчовых вредителей обработано 88 тысяч гектаров. Из республиканского бюджета на обработку земель, закупку пестицидов и истребительные работы выделено 9 миллионов рублей.Известно, что «Саранчу необходимо уничтожать на первой стадии, когда она в коконе». К примеру, «кубышку» Марокканской саранчи легко найти в твердом слое земли. И почти невозможно обнаружить в рыхлой почве. Самка откладывает около 4-х «кубышек», в каждой из которых содержится до 40 яиц. Фитосанитарный мониторинг в Калмыкии на выявление личинок этого вида саранчовых проведен на площади более ста шестидесяти тысяч гектаров. Максимальное ее количество обнаружили в Яшкульском районе. Как считает, заведующий кафедрой экологии и биоресурсов Санкт – Петербургского гидрометеорологического университета Михаил Шилин, быстрому размножению и раннему окрылению саранчи в республике способствует жаркий климат.Сегодня всеядное насекомое передвигаясь в поисках пищи со скоростью свыше 30 километров в сутки, пожирает не только зелень, но и погибших взрослых особей. Летучие вредители успели заселить более сотни тысяч гектаров земли. В районах уже введен режим повышенной готовности.



Смотреть полный выпуск новостей



