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Вчера, 17:36

Благодарность Общественной палаты Калмыкии объявлена ГТРК "Калмыкия"


Благодарность Общественной палаты Калмыкии объявлена ГТРК "Калмыкия"Благодарность Общественной палаты Калмыкии объявлена ГТРК Калмыкия за освещение «Парада Дружбы народов», который состоялся 12 июня, в День России. В этот день в праздничной колонне прошли тысячи жителей и гостей республики - представители разных национальностей.
Маршрут проходил от памятника Будды Шакьямуни к культурному комплексу «Пагода Семи дней». Сегодня в мире и согласии в Калмыкии проживают представители более девяноста национальностей. Этот праздник имеет огромное значение для страны и республики, отметила руководитель региональной общественной палаты.



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