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Вчера, 17:33

Состояние республиканских дорог обсудили на заседании Правительственной комиссии


Состояние республиканских дорог обсудили на заседании Правительственной комиссииСостояние республиканских дорог и дорог федерального значения, проходящих через территорию республики, обсудили на заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения в Республике Калмыкия. По информации ГИБДД, по итогам 5 месяцев 2017 года положительные тенденции снижения дорожно-транспортного травматизма сохраняются. По сравнению с 2012 годом число погибших в авариях сократилось на 50% . Как отметил председатель Правительства Игорь Зотов, этому способствует целый комплекс мер, принимаемых Правительством республики. Что касается финансирования этих программ, то из республиканского бюджета во втором полугодии должны быть выделены дополнительные средства, позволяющие усилить принимаемые меры.

Также на заседании речь шла о реализации подпрограмм «Повышение безопасности дорожного движения» и государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы». Члены комиссии рассмотрели и вопросы, связанные с организацией межмуниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, а также обустройство пунктов прибытия и отправления автобусов в районных муниципальных образованиях Республики Калмыкия.



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