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Вчера, 17:28

Жители республики смогут стать жилищными консультантами


Жители республики смогут стать жилищными консультантамиНа сайте Общероссийского народного фронта была опубликована недостоверная информация о состоянии жилищно-коммунального хозяйства в Калмыкии. Об этом на пресс – конференции заявил член правления Национального центра по контролю ЖКХ России Виктор Наранов. В частности, ОНФ было заявлено, что всего 10 % жителей республики оплачивают квитанции за капремонт. В действительности, эта цифра составляет - 82%. За последние три года в Калмыкии было отремонтировано 54 многоквартирных дома, улучшили свои жилищные условия более 14 тысяч человек. По этому случаю, в Москве прошло совещание с участием руководства ОНФ и сотрудниками центра.

Жители республики смогут стать жилищными консультантами. В рамках проекта «Дистанционная школа ЖКХ», которая проводится Фондом содействия реформы местного самоуправления, жители региона могут научиться контролировать правильность начисления платежей и проведения работ по капремонту многоквартирного дома, а также ознакомится с судебной практикой. Обучаться может любой желающий, имеющий доступ в интернет. Помогут им в этом ведущие эксперты отрасли. Участие в проекте бесплатное. Средства выделяются в виде господдержки, в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента России. Образовательные программы проходят в режиме онлайн - семинаров и вебинаров.



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