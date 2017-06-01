Сегодня глава региона Алексей Орлов поздравил участников 16 –х молодежных дельфийских игр России, которые состоялись в Екатеринбурге. Напомню, что Калмыкию там представляли победители и лауреаты шестого республиканского фестиваля - конкурса детского народного творчества « Хамдан». Айса Брюгидикова стала победителем в номинации « Сольное народное пение» в возрастной категории от18 до 23 лет. Обладателю золотой медали Алексей Орлов вручил сразу два сертификата на получение денежного поощрения и пошив сценического костюма. Другие участники также получили памятные подарки. Особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, которые вносят большой вклад в развитие творческих способностей и гражданского становления молодежи. Сегодня глава региона Алексей Орлов поздравил участников 16 –х молодежных дельфийских игр России, которые состоялись в Екатеринбурге. Напомню, что Калмыкию там представляли победители и лауреаты шестого республиканского фестиваля - конкурса детского народного творчества « Хамдан». Айса Брюгидикова стала победителем в номинации « Сольное народное пение» в возрастной категории от18 до 23 лет. Обладателю золотой медали Алексей Орлов вручил сразу два сертификата на получение денежного поощрения и пошив сценического костюма. Другие участники также получили памятные подарки. Особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, которые вносят большой вклад в развитие творческих способностей и гражданского становления молодежи.



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