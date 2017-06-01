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Вчера, 17:26

Алексей Орлов поздравил участников 16 –х молодежных дельфийских игр России


Алексей Орлов поздравил участников 16 –х молодежных дельфийских игр РоссииСегодня глава региона Алексей Орлов поздравил участников 16 –х молодежных дельфийских игр России, которые состоялись в Екатеринбурге. Напомню, что Калмыкию там представляли победители и лауреаты шестого республиканского фестиваля - конкурса детского народного творчества « Хамдан». Айса Брюгидикова стала победителем в номинации « Сольное народное пение» в возрастной категории от18 до 23 лет. Обладателю золотой медали Алексей Орлов вручил сразу два сертификата на получение денежного поощрения и пошив сценического костюма. Другие участники также получили памятные подарки. Особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, которые вносят большой вклад в развитие творческих способностей и гражданского становления молодежи.



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