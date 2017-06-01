Летние каникулы с пользой для здоровья

Этим летом лагеря дневного пребывания в Октябрьском районе распахнули свои двери для 197 ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Школьники смогут с пользой для своего здоровья провести летние каникулы. Специалисты отдела образования со всей ответственностью подошли и к дошкольному отдыху малышей. В какой калейдоскоп событий и дел вовлечены дети, узнала Зоя Бармагнанова.



Красочные домики с изображениями любимых героев мультфильмов, качели и горки. Здесь воспитанники детского сада «Айс» окружены сказкой и радостью. Это одна из пяти «пилотных» площадок для дошкольников в районе.



Всё, что установлено на участке, полностью соответствует нормам СанПина и отвечает требованиям техники безопасности.



8 лагерей дневного пребывания отрыли в районе для школьников. Функционировал оборонно-спортивный лагерь для юношей призывного возраста. А на базе Большецарынской средней школы в лагере дневного пребывания экологической направленности «Радуга» смену открыли 45 ребят.



Противоклещевая обработка территории лагерей, приобретение путевок, трудоустройство учащихся. На проведение летнего отдыха детей из республиканского и местного бюджетов выделено более 480 тысяч рублей. В рамках летней оздоровительной кампании планируется отдых двухсот ребят.



В этом году центр занятости населения в районе планирует трудоустроить 19 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Финансирование производится за счет средств федерального бюджета и затрат работодателей. Этим летом лагеря дневного пребывания в Октябрьском районе распахнули свои двери для 197 ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Школьники смогут с пользой для своего здоровья провести летние каникулы. Специалисты отдела образования со всей ответственностью подошли и к дошкольному отдыху малышей. В какой калейдоскоп событий и дел вовлечены дети, узнала Зоя Бармагнанова.Красочные домики с изображениями любимых героев мультфильмов, качели и горки. Здесь воспитанники детского сада «Айс» окружены сказкой и радостью. Это одна из пяти «пилотных» площадок для дошкольников в районе.Всё, что установлено на участке, полностью соответствует нормам СанПина и отвечает требованиям техники безопасности.8 лагерей дневного пребывания отрыли в районе для школьников. Функционировал оборонно-спортивный лагерь для юношей призывного возраста. А на базе Большецарынской средней школы в лагере дневного пребывания экологической направленности «Радуга» смену открыли 45 ребят.Противоклещевая обработка территории лагерей, приобретение путевок, трудоустройство учащихся. На проведение летнего отдыха детей из республиканского и местного бюджетов выделено более 480 тысяч рублей. В рамках летней оздоровительной кампании планируется отдых двухсот ребят.В этом году центр занятости населения в районе планирует трудоустроить 19 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Финансирование производится за счет средств федерального бюджета и затрат работодателей.



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