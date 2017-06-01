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Вчера, 12:22

Ассоциации юристов России проведет день бесплатной юридической помощи


Ассоциации юристов России проведет день бесплатной юридической помощи30 июня Региональное отделение ассоциации юристов России по республике проведет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи совместно с региональным управлением Министерства юстиции, прокуратурой республики, управлением судебных приставов региона, а также с участием представителей нотариальной и адвокатской палат. Обратиться можно в Общественную приемную Дмитрия Медведева с 14 до 17 часов.
В рамках этой акции представители ассоциации примут участие в очередном выпуске интерактивной программы «Здесь и сейчас» на канале Радио России-Калмыкия. Слушайте программу "Здесь и сейчас» в четверг 29 июня в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в ЮТЬУБ. Радиослушатели могут задать интересующие их вопросы по телефону в студии прямого эфира 4-11-26.



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