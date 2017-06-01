Ассоциации юристов России проведет день бесплатной юридической помощи

30 июня Региональное отделение ассоциации юристов России по республике проведет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи совместно с региональным управлением Министерства юстиции, прокуратурой республики, управлением судебных приставов региона, а также с участием представителей нотариальной и адвокатской палат. Обратиться можно в Общественную приемную Дмитрия Медведева с 14 до 17 часов.

В рамках этой акции представители ассоциации примут участие в очередном выпуске интерактивной программы «Здесь и сейчас» на канале Радио России-Калмыкия. Слушайте программу "Здесь и сейчас» в четверг 29 июня в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в ЮТЬУБ. Радиослушатели могут задать интересующие их вопросы по телефону в студии прямого эфира 4-11-26. 30 июня Региональное отделение ассоциации юристов России по республике проведет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи совместно с региональным управлением Министерства юстиции, прокуратурой республики, управлением судебных приставов региона, а также с участием представителей нотариальной и адвокатской палат. Обратиться можно в Общественную приемную Дмитрия Медведева с 14 до 17 часов.В рамках этой акции представители ассоциации примут участие в очередном выпуске интерактивной программы «Здесь и сейчас» на канале Радио России-Калмыкия. Слушайте программу "Здесь и сейчас» в четверг 29 июня в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в ЮТЬУБ. Радиослушатели могут задать интересующие их вопросы по телефону в студии прямого эфира 4-11-26.



Смотреть полный выпуск новостей



