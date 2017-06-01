Народный поэт Калмыкии Вера Шуграева продолжает принимать поздравления. Не так давно глава республики Алексей Орлов вручил ей ключи от новой квартиры с пожеланием творческих успехов. А накануне в гостях у новосела побывали депутат Государственной Думы Марина Мукабенова и глава городской администрации Окон Нохашкиев. Первым делом Вера Кергуевна повела гостей на кухню, где установлен новый гарнитур - подарок от народного избранника. В придачу еще и мультиварка. Как призналась Вера Шуграева, вся обстановка в квартире и за окном нового дома – способствует тому, чтобы рождались новые строки. Вполне возможно, что очень скоро на прилавках появится новый сборник ее стихов.