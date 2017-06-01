ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:18

Вера Шуграева продолжает принимать поздравления


Вера Шуграева продолжает принимать поздравленияНародный поэт Калмыкии Вера Шуграева продолжает принимать поздравления. Не так давно глава республики Алексей Орлов вручил ей ключи от новой квартиры с пожеланием творческих успехов. А накануне в гостях у новосела побывали депутат Государственной Думы Марина Мукабенова и глава городской администрации Окон Нохашкиев. Первым делом Вера Кергуевна повела гостей на кухню, где установлен новый гарнитур - подарок от народного избранника. В придачу еще и мультиварка. Как призналась Вера Шуграева, вся обстановка в квартире и за окном нового дома – способствует тому, чтобы рождались новые строки. Вполне возможно, что очень скоро на прилавках появится новый сборник ее стихов.



Другие новости по теме:

  • История калмыцкого телевидения в лицах
  • Телевидение продолжает принимать поздравления
  • Подарок от Главы Калмыкии получила народный поэт Калмыкии Вера Шуграева
  • Депутат Госдумы Марина Мукабенова побывала в гостях у кендоистов Калмыкии
  • В Национальной библиотеке состоялась презентация библейских рассказов на калмыцком языке
  • В Калмыкии состоялась сессия Народного Хурала
  • В Элисте прошел творческий вечер Веры Шуграевой
  • Народная поэтесса Калмыкии Вера Шуграева отмечает юбилей
  • Государственный театр танца «Ойраты» принимает поздравления
  • Ветеран войны Вера Бугаева получила поздравление Президента России

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Как вы оцениваете введение листка нетрудоспособности в электронной форме?

    Это удобно, экономится личное время врача и пациента
    Думаю, могут быть сложности при часто имеющих место неточностях при заполнении больничного врачом.


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.