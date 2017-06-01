Народный поэт Калмыкии Вера Шуграева продолжает принимать поздравления. Не так давно глава республики Алексей Орлов вручил ей ключи от новой квартиры с пожеланием творческих успехов. А накануне в гостях у новосела побывали депутат Государственной Думы Марина Мукабенова и глава городской администрации Окон Нохашкиев. Первым делом Вера Кергуевна повела гостей на кухню, где установлен новый гарнитур - подарок от народного избранника. В придачу еще и мультиварка. Как призналась Вера Шуграева, вся обстановка в квартире и за окном нового дома – способствует тому, чтобы рождались новые строки. Вполне возможно, что очень скоро на прилавках появится новый сборник ее стихов. Народный поэт Калмыкии Вера Шуграева продолжает принимать поздравления. Не так давно глава республики Алексей Орлов вручил ей ключи от новой квартиры с пожеланием творческих успехов. А накануне в гостях у новосела побывали депутат Государственной Думы Марина Мукабенова и глава городской администрации Окон Нохашкиев. Первым делом Вера Кергуевна повела гостей на кухню, где установлен новый гарнитур - подарок от народного избранника. В придачу еще и мультиварка. Как призналась Вера Шуграева, вся обстановка в квартире и за окном нового дома – способствует тому, чтобы рождались новые строки. Вполне возможно, что очень скоро на прилавках появится новый сборник ее стихов.



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