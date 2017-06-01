242 тысячи тонн кормов сохранилось с прошлой компании. Сообщил на брифинге журналистам заместитель министра сельского хозяйства республики Эрдни Кектышева. Начаты работы в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Это прямая поддержка села. В первую очередь речь идёт об объектах водоснабжения. По данным минсельхоза, в районах хороший травостой, то есть скот наберет достаточной массы и войдет в зиму в хорошей кондиции. В Ики-Бурульском и Октябрьском районах уже завершена стригальная компания. Из почти 400 тысяч овец в республике острижено уже больше половины, то есть более 60-ти процентов. Продолжается и борьба с саранчовыми.



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