В КалмГу нацелены на качество подготовки выпускников

5 новых программ по подготовке бакалавров, специалистов, магистров очной и заочной форм обучения в этом году предлагает Калмыцкий Госуниверситет. Это эксплуатация транспортно – технологических машин и комплексов, туризм, продукты питания животного происхождения, техносферная безопасность и правоохранительная деятельность. Увеличилось и количество магистерских программ.



За плечами у выпускницы экономического факультета КалмГУ Тамары Гучиновой 4 года бакалавриата по программе «Менеджмент». Обучение закончила с отличием. Следующая ступень – магистратура.



5 магистрантов экономического факультета по программе «Маркетинг» успешно прошли стажировку в Высшей школе экономики в Чехии. Всего здесь обучаются более 60 магистров и около 150 бакалавров. Последних - чаще предпочитают брать на работу. Особенно те структуры, которые имеют собственную систему подготовки кадров.



Бакалавриат – это базовая ступень высшего образования. Программа нацелена на трудовую деятельность. Магистр же ориентируется на научно - исследовательскую. Учеба в магистратуре длится два года. Сегодня в КалмГУ успешно реализуются 41 магистерская программа по 13 группам специальностей. Всего обучаются около тысячи магистрантов. И с каждым годом их число увеличивается.



В этом году в КалмГУ стартует первая совместная магистерская программа «Алтаистика и общее языкознание» по направлению Филология. Её инициатором выступил Иссык – Кульский государственный Университет. Магистратура постоянно развивается.



Двухуровневая система подготовки в КалмГу существует уже 9 лет.

По статистике большинство студентов предпочитают потратить 4 курса на получение базовых знаний, и потом всерьез заняться карьерой. Ну, а для тех, кто мечтает заниматься научной деятельностью, и получить диплом магистра в Калмыцком Госуниверситете выделили 343 бюджетных места.



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