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Сегодня, 12:09

В России празднуют День молодежи


Сегодня, 27 июня, в России отмечается День молодежи– праздник молодости, задора и веселья. Его история берёт своё начало ещё в 1958 году. И в этот день не только воспевают молодость, энергию, красоту и позитив, но и активно и громко говорят о проблемах в молодёжной среде. Сегодня государство поставило своей целью дать юным, начинающим свой путь гражданам, максимальные возможности роста, самосовершенствования и развития.
Сердечно поздравил с праздником молодёжь степной республики Глава региона Алексей Орлов. «Калмыкия гордится своими юными гражданами. Уже сегодня многие из вас добились значительных успехов в профессиональной, научной, творческой и спортивной карьере, одержали яркие победы во всероссийских и международных конкурсах, прославили нашу республику в России и за рубежом. Пусть же всегда, во всех ваших начинаниях, вам сопутствует удача! Ваши успехи сегодня – это благополучие и процветание нашей республики завтра. И чем сильнее, ярче вы их проявите, тем сильнее и крепче станет республика», - говорится в поздравлении.

И в этот день по традиции по всей стране ярко и интересно проходят массовые мероприятия с участием различных молодёжных течений, организаций и движений. Проходят они и в Элисте. Сегодня в пять вечера на территории Культурного комплекса «Пагода Семи Дней» состоится Молодёжный фестиваль «Смыслы. Лица. Действия», посвященный празднованию Дню молодежи России. В рамках фестиваля молодые люди представят свои таланты, силу, проекты, культуру и многое другое. Жителей Элисты и гостей столицы ожидает работа площадок по 15-ти направлениям.





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