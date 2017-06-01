Глава республики потребовал принять кардинальные меры по укреплению исполнительской дисциплины

Глава республики сегодня на заседании регионального правительства категорически потребовал принять кардинальные меры по укреплению исполнительской дисциплины. В частности, уже сегодня в Правительстве будет принято Постановление, согласно которому в тех случаях, когда руководители министерств, ведомств, а также главы муниципальных образований затягивают или не вовсе не исполняют решения, принятые на правительственном уровне, их ожидают жёсткие оргвыводы вплоть до снятия с должности.



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