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Вчера, 17:28

В эфир вышла четвертая передача "Наследие"


В эфир вышла четвертая передача "Наследие"Поездку в столицу Монголии по приглашению Президента республики обсуждали в очередной интерактивной научно-познавательной программе «Наследие» на радио Калмыкия. Гостями студии стали старший научный сотрудник центра Евгений Бембеев и известный общественный деятель Калмыкии Нина Уланова. Напомню, что проект проходит на канале Радио Калмыкии и реализуется ГТРК «Калмыкия» совместно с региональным научным центром Российской академии наук. В прямом эфире ученые на калмыцком языке рассказывают об основных исторических вехах, традициях и культуре калмыцкого народа. Сегодня в эфир вышла четвертая передача из этого цикла.



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