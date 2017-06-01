Региональный центр спортивной подготовки ведет всестороннюю подготовку спортсменов всех уровней. В этом убедилась сегодня депутат Государственной думы Марина Мукабенова, лично ознакомившись с деятельностью центра. Здесь бесплатно проходят занятия по 4 базовым видам спорта: боксу, художественной гимнастике, борьбе и тхэквондо. Также в комплексе есть плавательный бассейн, который готов к проведению соревнований самого высокого уровня, и тренажерный зал. Здесь же сегодня проходит подготовку к летним сборам бойцов смешанных единоборстви и воспитанник одного из калмыцких клубов Байр Штепин. Его участие в этих сборах стало возможным благодаря личной поддержке Марины Мукабеновой. Региональный центр спортивной подготовки ведет всестороннюю подготовку спортсменов всех уровней. В этом убедилась сегодня депутат Государственной думы Марина Мукабенова, лично ознакомившись с деятельностью центра. Здесь бесплатно проходят занятия по 4 базовым видам спорта: боксу, художественной гимнастике, борьбе и тхэквондо. Также в комплексе есть плавательный бассейн, который готов к проведению соревнований самого высокого уровня, и тренажерный зал. Здесь же сегодня проходит подготовку к летним сборам бойцов смешанных единоборстви и воспитанник одного из калмыцких клубов Байр Штепин. Его участие в этих сборах стало возможным благодаря личной поддержке Марины Мукабеновой.



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