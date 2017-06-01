Марина Мукабенова побывала в гостях у "Маленьких Эйнштейнов"

Сегодня в гостях у воспитанников клуба Маленькие Эйнштейны побывала депутат Государственной Думы Марина Мукабенова. Первое знакомство с деятельностью учреждения состоялась несколько лет назад, когда шла работа над созданием пластилинового мультфильма, в создании которого активное участие принял тогда коллектив радио «Калмыкия». Авторы совместного проекта пригласили депутата Мукабенову озвучить одну из ролей русской народной сказки «Колобок» на калмыцком языке. Сегодня гостье представили фрагмент инсценировки с участием юных талантов клуба. Руководство клуба выразила благодарность Мукабеновой за помощь в организации поездки юных всезнаек в Америку для участия в международном престижном форуме, где команда Маленких Эйнштейнов одержала убедительную победу. Сегодня в гостях у воспитанников клуба Маленькие Эйнштейны побывала депутат Государственной Думы Марина Мукабенова. Первое знакомство с деятельностью учреждения состоялась несколько лет назад, когда шла работа над созданием пластилинового мультфильма, в создании которого активное участие принял тогда коллектив радио «Калмыкия». Авторы совместного проекта пригласили депутата Мукабенову озвучить одну из ролей русской народной сказки «Колобок» на калмыцком языке. Сегодня гостье представили фрагмент инсценировки с участием юных талантов клуба. Руководство клуба выразила благодарность Мукабеновой за помощь в организации поездки юных всезнаек в Америку для участия в международном престижном форуме, где команда Маленких Эйнштейнов одержала убедительную победу.



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