Определены наиболее пожароопасные участки Элисты

На территории Элисты определены наиболее пожароопасные участки, где необходимо произвести выкос травы и камыша, в том числе уборка несанкционированных свалок мусора. Это показал сегодняшний рейд представителей регионального управления МЧС и администрации города. Учитывая опыт прошлых лет, в это время резко увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности, еженедельно проводится мониторинг ситуации. Основными причинами пожаров является нарушение правил безопасности владельцами садовых, дачных участков и жителями частного сектора при уборке территории. А между тем, по данным регионального МЧС, в предстоящие дни в республике сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. На территории Элисты определены наиболее пожароопасные участки, где необходимо произвести выкос травы и камыша, в том числе уборка несанкционированных свалок мусора. Это показал сегодняшний рейд представителей регионального управления МЧС и администрации города. Учитывая опыт прошлых лет, в это время резко увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности, еженедельно проводится мониторинг ситуации. Основными причинами пожаров является нарушение правил безопасности владельцами садовых, дачных участков и жителями частного сектора при уборке территории. А между тем, по данным регионального МЧС, в предстоящие дни в республике сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.



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