В Ики-Бурульской начальной школе первая летняя смена посвящена Году экологии

Море положительных эмоций получили ребята от летнего отдыха на базе Ики-Бурульской начальной школы. Сегодня последний день пребывания детей в лагере дневного пребывания. Смена была посвящена году экологии, а потому все мероприятия были связаны с этой тематикой. Своими впечатлениями они поделились с нашей коллегой Ольгой Эняевой.



За время пребывания в лагере ребята успели подружиться. 80 детей отдохнули на базе своей школы. В основном из многодетных и малообеспеченных семей. Признаются, что им очень повезло со сменой, посвященной году экологии. Помимо занятий по окружающей среде, защите природы, в программе досуга ребят: участие в творческих и спортивных мероприятиях.



Восьмилетняя Элина Настынова больше времени предпочитает проводить за мольбертом. Она любит рисовать просторную степь, озера, реки, цветы. Эти творческие работы прививают любовь к родному краю, флоре и фауне, считает школьница.



Больше всего ребята облюбовали зимний сад при школе. Помогают ухаживать за зелеными насаждениями, знакомятся с видами флоры. Здесь особая атмосфера, признаются они. В особом внимании и заботе нуждается всеобщий любимец детворы - черепашка.



Воспитатели проводят с детьми беседу на экологическую тему и конкурс «Природные фантазии». Ребята смастерили поделки из природного материала. Кстати, школьникам предлагают и защиту экологических проектов. Таким образом, они делают первые шаги в мир науки. Старшие наставники составили программу таким образом, чтобы ребенок понимал проблему, осознал себя как часть природы и общества.



Так что дети весело и с пользой провели часть каникул, полноценно отдохнули, чтобы снять напряжение, накопившееся за год и набрать силы к

новому учебному сезону. Впрочем, впереди еще два месяца лета. Море положительных эмоций получили ребята от летнего отдыха на базе Ики-Бурульской начальной школы. Сегодня последний день пребывания детей в лагере дневного пребывания. Смена была посвящена году экологии, а потому все мероприятия были связаны с этой тематикой. Своими впечатлениями они поделились с нашей коллегой Ольгой Эняевой.За время пребывания в лагере ребята успели подружиться. 80 детей отдохнули на базе своей школы. В основном из многодетных и малообеспеченных семей. Признаются, что им очень повезло со сменой, посвященной году экологии. Помимо занятий по окружающей среде, защите природы, в программе досуга ребят: участие в творческих и спортивных мероприятиях.Восьмилетняя Элина Настынова больше времени предпочитает проводить за мольбертом. Она любит рисовать просторную степь, озера, реки, цветы. Эти творческие работы прививают любовь к родному краю, флоре и фауне, считает школьница.Больше всего ребята облюбовали зимний сад при школе. Помогают ухаживать за зелеными насаждениями, знакомятся с видами флоры. Здесь особая атмосфера, признаются они. В особом внимании и заботе нуждается всеобщий любимец детворы - черепашка.Воспитатели проводят с детьми беседу на экологическую тему и конкурс «Природные фантазии». Ребята смастерили поделки из природного материала. Кстати, школьникам предлагают и защиту экологических проектов. Таким образом, они делают первые шаги в мир науки. Старшие наставники составили программу таким образом, чтобы ребенок понимал проблему, осознал себя как часть природы и общества.Так что дети весело и с пользой провели часть каникул, полноценно отдохнули, чтобы снять напряжение, накопившееся за год и набрать силы кновому учебному сезону. Впрочем, впереди еще два месяца лета.



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