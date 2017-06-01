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Сегодня, 11:51

С 1 июля в Калмыкии войдут в практику электронные больничные


С 1 июля в Калмыкии войдут в практику электронные больничныеС 1 июля в Калмыкии войдут в практику электронные больничные. Закон об использовании листка нетрудоспособности в электронной форме в мае этого года подписал Президент Владимир Путин. Теперь все медицинские учреждения перейдут на электронные больничные. Однако, привычные всем бумажные листки нетрудоспособности также будут выдаваться. Для оформления нового вида больничного необходимо написать согласие в письменном виде. Стоит отметить, что первоначально «Электронный листок нетрудоспособности» был введен в 2014 году в тестовом режиме в Татарстане, Астраханской и Белгородской областях. Тестовый режим себя оправдал, и в 2015 году еще 15 регионов подключились к пилотному проекту. За это время более 2,5 тысяч врачей выдали 220 тысяч электронных больничных.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Как вы оцениваете введение листка нетрудоспособности в электронной форме?

    Это удобно, экономится личное время врача и пациента
    Думаю, могут быть сложности при часто имеющих место неточностях при заполнении больничного врачом.


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