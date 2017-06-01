С 1 июля в Калмыкии войдут в практику электронные больничные. Закон об использовании листка нетрудоспособности в электронной форме в мае этого года подписал Президент Владимир Путин. Теперь все медицинские учреждения перейдут на электронные больничные. Однако, привычные всем бумажные листки нетрудоспособности также будут выдаваться. Для оформления нового вида больничного необходимо написать согласие в письменном виде. Стоит отметить, что первоначально «Электронный листок нетрудоспособности» был введен в 2014 году в тестовом режиме в Татарстане, Астраханской и Белгородской областях. Тестовый режим себя оправдал, и в 2015 году еще 15 регионов подключились к пилотному проекту. За это время более 2,5 тысяч врачей выдали 220 тысяч электронных больничных. С 1 июля в Калмыкии войдут в практику электронные больничные. Закон об использовании листка нетрудоспособности в электронной форме в мае этого года подписал Президент Владимир Путин. Теперь все медицинские учреждения перейдут на электронные больничные. Однако, привычные всем бумажные листки нетрудоспособности также будут выдаваться. Для оформления нового вида больничного необходимо написать согласие в письменном виде. Стоит отметить, что первоначально «Электронный листок нетрудоспособности» был введен в 2014 году в тестовом режиме в Татарстане, Астраханской и Белгородской областях. Тестовый режим себя оправдал, и в 2015 году еще 15 регионов подключились к пилотному проекту. За это время более 2,5 тысяч врачей выдали 220 тысяч электронных больничных.



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