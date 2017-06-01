В степной республике выбрали самую красивую девушку

Стало известно имя новой звезды на небосклоне Калмыкии. 18-летняя Ангелина Лиджинова из Яшалты стала победительницей конкурса «Сокровище Калмыкии 2017». В финале 5-го национального конкурса, встретились 12 самых красивых и ярких девушек республики. О том, как проходил заключительный этап и о сюрпризах, подготовленных для участниц и зрителей в репортаже Татьяны Шолоховой.





Финал 5-го национального конкурса красоты «Сокровище Калмыкии» впервые проходил на арене нового спортивного комплекса. Грандиозное шоу, устроенное организаторами, не оставило никого равнодушным. Фееричное выступление известного барабанщика Тима Иванова буквально взорвало зал. И вышедшие вслед за его выступлением участницы в ярких стилизованных ойратских костюмах с первых минут дали понять, что всех ждет незабываемое шоу. От каждой исходила сильная энергетика, уверенность и твердость характера, ведь они смогли пробиться в финал самого главного конкурса красоты республики. Хотя перед самым началом шоу девушки признались, что сильно волновались.



Визитные карточки участниц отличалась жанровым разнообразием. Екатерина Могулджина, ставшая в итоге второй вице-мисс, сочинила даже автобиографию в стихах.



Целых два месяца девушки, прошедшие серьезный кастинг, готовились к финалу конкурса. В рамках подготовки впервые была проведена выездная фотосессия в Домбае. Отдельным этапом прошел конкурс талантов, на котором каждая из претенденток на корону раскрыла все свои творческие способности. Также у каждой из конкурсанток была уникальная возможность попробовать себя в качестве ведущей в рубрике «Прогноз погоды» на нашем телеканале. Приз – ежедневный выход в эфир в рамках утреннего шоу в течение месяца, победительнице в этой номинации вручил член жюри, директор ГТРК «Калмыкия» Михаил Ткачёв. Нашей новой коллегой стала выпускница КалмГУ, переводчица, Алтана Доржиева.



Алтана Доржиева удостоилась и звания первой вице-мисс «Сокровище Калмыкии».



Во время финала девушки помимо визитных карточек продемонстрировали дефиле в купальниках, приняли участие в интеллектуальном конкурсе и выходе в вечерних платья под песню специальной гостьи шоу популярной певицы Сати Казановой.



Оценивало выступление участниц жюри, которое возглавил главный спонсор конкурса, генеральный директор компании «ЕвроСибОйл» Марат Саттаров. Специального приза от компании – обучение в Лондоне были удостоены сразу две участницы – Мисс «Талант» Даяна Горяева и Мисс «Фэшн TV» Елена Болдырева. Анна Хошаева, студентка Южного федерального университета получила приз от депутата Государственной Думы Марины Мукабеновой - самый современный смартфон. Победительницей конкурса «Сокровище Калмыкии 2017» стала 18-летняя студентка КалмГу Ангелина Лиджинова из Яшалты. Корону ей вручила Ирина Сажираева, «Скоровище Калмыкии 2016»



Ну а в финале шоу всех ждал сюрприз – праздничный фейерверк, ставший заслуженной наградой для участниц и приятной неожиданностью для зрителей и болельщиков. Стало известно имя новой звезды на небосклоне Калмыкии. 18-летняя Ангелина Лиджинова из Яшалты стала победительницей конкурса «Сокровище Калмыкии 2017». В финале 5-го национального конкурса, встретились 12 самых красивых и ярких девушек республики. О том, как проходил заключительный этап и о сюрпризах, подготовленных для участниц и зрителей в репортаже Татьяны Шолоховой.Финал 5-го национального конкурса красоты «Сокровище Калмыкии» впервые проходил на арене нового спортивного комплекса. Грандиозное шоу, устроенное организаторами, не оставило никого равнодушным. Фееричное выступление известного барабанщика Тима Иванова буквально взорвало зал. И вышедшие вслед за его выступлением участницы в ярких стилизованных ойратских костюмах с первых минут дали понять, что всех ждет незабываемое шоу. От каждой исходила сильная энергетика, уверенность и твердость характера, ведь они смогли пробиться в финал самого главного конкурса красоты республики. Хотя перед самым началом шоу девушки признались, что сильно волновались.Визитные карточки участниц отличалась жанровым разнообразием. Екатерина Могулджина, ставшая в итоге второй вице-мисс, сочинила даже автобиографию в стихах.Целых два месяца девушки, прошедшие серьезный кастинг, готовились к финалу конкурса. В рамках подготовки впервые была проведена выездная фотосессия в Домбае. Отдельным этапом прошел конкурс талантов, на котором каждая из претенденток на корону раскрыла все свои творческие способности. Также у каждой из конкурсанток была уникальная возможность попробовать себя в качестве ведущей в рубрике «Прогноз погоды» на нашем телеканале. Приз – ежедневный выход в эфир в рамках утреннего шоу в течение месяца, победительнице в этой номинации вручил член жюри, директор ГТРК «Калмыкия» Михаил Ткачёв. Нашей новой коллегой стала выпускница КалмГУ, переводчица, Алтана Доржиева.Алтана Доржиева удостоилась и звания первой вице-мисс «Сокровище Калмыкии».Во время финала девушки помимо визитных карточек продемонстрировали дефиле в купальниках, приняли участие в интеллектуальном конкурсе и выходе в вечерних платья под песню специальной гостьи шоу популярной певицы Сати Казановой.Оценивало выступление участниц жюри, которое возглавил главный спонсор конкурса, генеральный директор компании «ЕвроСибОйл» Марат Саттаров. Специального приза от компании – обучение в Лондоне были удостоены сразу две участницы – Мисс «Талант» Даяна Горяева и Мисс «Фэшн TV» Елена Болдырева. Анна Хошаева, студентка Южного федерального университета получила приз от депутата Государственной Думы Марины Мукабеновой - самый современный смартфон. Победительницей конкурса «Сокровище Калмыкии 2017» стала 18-летняя студентка КалмГу Ангелина Лиджинова из Яшалты. Корону ей вручила Ирина Сажираева, «Скоровище Калмыкии 2016»Ну а в финале шоу всех ждал сюрприз – праздничный фейерверк, ставший заслуженной наградой для участниц и приятной неожиданностью для зрителей и болельщиков.



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