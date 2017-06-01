В 9-м мкрн состоялась акция по сбору опасных отходов

Акция по собору опасных отходов от населения состоялась сегодня в 9-м микрорайоне степной столицы. В рамках месячника «ЭкоЛето», любой желающий мог принести вышедшие из строя батарейки или люминесцентные лампы для сдачи в утиль.

Всем известно, что выбрасывать их в мусорные баки нельзя, ведь это источники ртутного загрязнения окружающей среды. Но в Калмыкии еще не налажена система сбора и переработки старых батареек и энергосберегающих светильников, поэтому республиканский центр молодежи регулярно проводит подобные акции, и самостоятельно отправляет принесенные жителями опасные отходы на утилизацию в единственный стране центр по переработке в Челябинске. Акция по собору опасных отходов от населения состоялась сегодня в 9-м микрорайоне степной столицы. В рамках месячника «ЭкоЛето», любой желающий мог принести вышедшие из строя батарейки или люминесцентные лампы для сдачи в утиль.Всем известно, что выбрасывать их в мусорные баки нельзя, ведь это источники ртутного загрязнения окружающей среды. Но в Калмыкии еще не налажена система сбора и переработки старых батареек и энергосберегающих светильников, поэтому республиканский центр молодежи регулярно проводит подобные акции, и самостоятельно отправляет принесенные жителями опасные отходы на утилизацию в единственный стране центр по переработке в Челябинске.



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