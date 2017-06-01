Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних посетили детей из неблагополучных семей. Ими была проведена проверка условий их проживания и организация досуга во время летних каникул. В поле зрения полицейских попали родители, которые злоупотребляют спиртными напитками, и не обеспечивают своим детям надлежащие условия проживания.



В этой многодетной семье, которая проживает по улице Номинханова, одному из малышей недавно исполнилось пять лет. Другому – 3 года. Самому младшему 8 месяцев. По данным сотрудников комиссии, отец находится в психоневрологическом диспансере, 23-хлетняя мама – редкий гость в родном доме.



Испытательный срок – неделя. Если за это время молодая мама не перестанет вести аморальный образ жизни, ее могут лишить родительских прав. Еще один пункт проверки - по улице Физкультурная. В полной семье – трое детей. Тревожные сигналы сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних получили от медицинского учреждения. Заболевшего ребенка родительница не спешила показать врачам.



Сегодня только в Элисте более ста десяти несовершеннолетних проживают в пятидесяти трех неблагополучных семьях. В дни летних каникул сотрудники подразделения стараются отправить ребят в лагеря дневного пребывания. Но лишать малышей родителей, пусть и нерадивых, правоохранители не спешат.



Чаще всего стражам порядка даже дверь не открывают. В каком состоянии находятся дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, неизвестно. К примеру, у многодетной мамы из поселка Аршан огромные долги по коммунальным платежам, потому дети зимой вынуждены были жить без тепла, света и газа.



Как говорят специалисты, большая часть семей, состоящих на учете – неполные. Одинокие мамы, получая социальные пособия и льготы, не спешат трудоустраиваться, многие злоупотребляют спиртным. Потому главная задача регулярных рейдов – заставить родителей отказаться от пагубных привычек, задуматься о воспитании детей, создать для них достойные условия жизни. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних посетили детей из неблагополучных семей. Ими была проведена проверка условий их проживания и организация досуга во время летних каникул. В поле зрения полицейских попали родители, которые злоупотребляют спиртными напитками, и не обеспечивают своим детям надлежащие условия проживания.В этой многодетной семье, которая проживает по улице Номинханова, одному из малышей недавно исполнилось пять лет. Другому – 3 года. Самому младшему 8 месяцев. По данным сотрудников комиссии, отец находится в психоневрологическом диспансере, 23-хлетняя мама – редкий гость в родном доме.Испытательный срок – неделя. Если за это время молодая мама не перестанет вести аморальный образ жизни, ее могут лишить родительских прав. Еще один пункт проверки - по улице Физкультурная. В полной семье – трое детей. Тревожные сигналы сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних получили от медицинского учреждения. Заболевшего ребенка родительница не спешила показать врачам.Сегодня только в Элисте более ста десяти несовершеннолетних проживают в пятидесяти трех неблагополучных семьях. В дни летних каникул сотрудники подразделения стараются отправить ребят в лагеря дневного пребывания. Но лишать малышей родителей, пусть и нерадивых, правоохранители не спешат.Чаще всего стражам порядка даже дверь не открывают. В каком состоянии находятся дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, неизвестно. К примеру, у многодетной мамы из поселка Аршан огромные долги по коммунальным платежам, потому дети зимой вынуждены были жить без тепла, света и газа.Как говорят специалисты, большая часть семей, состоящих на учете – неполные. Одинокие мамы, получая социальные пособия и льготы, не спешат трудоустраиваться, многие злоупотребляют спиртным. Потому главная задача регулярных рейдов – заставить родителей отказаться от пагубных привычек, задуматься о воспитании детей, создать для них достойные условия жизни.



Смотреть полный выпуск новостей



