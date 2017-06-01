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Вчера, 20:52

Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних посетили детей из неблагополучных семей


Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних посетили детей из неблагополучных семейСотрудники комиссии по делам несовершеннолетних посетили детей из неблагополучных семей. Ими была проведена проверка условий их проживания и организация досуга во время летних каникул. В поле зрения полицейских попали родители, которые злоупотребляют спиртными напитками, и не обеспечивают своим детям надлежащие условия проживания.

В этой многодетной семье, которая проживает по улице Номинханова, одному из малышей недавно исполнилось пять лет. Другому – 3 года. Самому младшему 8 месяцев. По данным сотрудников комиссии, отец находится в психоневрологическом диспансере, 23-хлетняя мама – редкий гость в родном доме.

Испытательный срок – неделя. Если за это время молодая мама не перестанет вести аморальный образ жизни, ее могут лишить родительских прав. Еще один пункт проверки - по улице Физкультурная. В полной семье – трое детей. Тревожные сигналы сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних получили от медицинского учреждения. Заболевшего ребенка родительница не спешила показать врачам.

Сегодня только в Элисте более ста десяти несовершеннолетних проживают в пятидесяти трех неблагополучных семьях. В дни летних каникул сотрудники подразделения стараются отправить ребят в лагеря дневного пребывания. Но лишать малышей родителей, пусть и нерадивых, правоохранители не спешат.

Чаще всего стражам порядка даже дверь не открывают. В каком состоянии находятся дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, неизвестно. К примеру, у многодетной мамы из поселка Аршан огромные долги по коммунальным платежам, потому дети зимой вынуждены были жить без тепла, света и газа.

Как говорят специалисты, большая часть семей, состоящих на учете – неполные. Одинокие мамы, получая социальные пособия и льготы, не спешат трудоустраиваться, многие злоупотребляют спиртным. Потому главная задача регулярных рейдов – заставить родителей отказаться от пагубных привычек, задуматься о воспитании детей, создать для них достойные условия жизни.



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