Калмыкия занимает 11 место в рейтинге эффективности здравоохранения

В рейтинге эффективности здравоохранения субъектов России – Калмыкия занимает высокое 11 место. Об этом заявила сегодня на брифинге руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, эксперт общероссийского народного фронта Гузель Улумбекова. В степном регионе отмечен хороший показатель продолжительности жизни – почти 73 с половиной года. Это на полтора года выше, чем в среднем по стране. При том, как подчеркивает эксперт, что государственное финансирование в республике в расчете на душу населения на 10 процентов ниже среднего по России. На самом деле это весьма достойный результат, отметила доктор медицинских наук. Но можно и нужно добиваться дальнейшего прогресса, тем более, что Президентом страны поставлена вполне конкретная задача: к 2025 году увеличить продолжительность жизни российских граждан до 76 лет. В рейтинге эффективности здравоохранения субъектов России – Калмыкия занимает высокое 11 место. Об этом заявила сегодня на брифинге руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, эксперт общероссийского народного фронта Гузель Улумбекова. В степном регионе отмечен хороший показатель продолжительности жизни – почти 73 с половиной года. Это на полтора года выше, чем в среднем по стране. При том, как подчеркивает эксперт, что государственное финансирование в республике в расчете на душу населения на 10 процентов ниже среднего по России. На самом деле это весьма достойный результат, отметила доктор медицинских наук. Но можно и нужно добиваться дальнейшего прогресса, тем более, что Президентом страны поставлена вполне конкретная задача: к 2025 году увеличить продолжительность жизни российских граждан до 76 лет.



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