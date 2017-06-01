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Сегодня, 10:00

Глава Калмыкии поздравил выпускников


Глава Калмыкии поздравил выпускниковСегодня во всех учебных заведениях республики пройдут выпускные балы. Более полутора тысяч юношей и девушек Калмыкии получат аттестаты. Вечером прозвучит школьный вальс, которого ждут с нетерпением не только будущие абитуриенты, но и их родители. А затем по традиции – встреча рассвета. Как и в предыдущие годы, безопасность будут обеспечивать более пятисот сотрудников правопорядка.
Глава Калмыкии Алексей Орлов поздравил выпускников республики с праздником. С этого дня открывается новая страница в судьбе каждого из вас. Впереди вас ожидает радость новых открытий и свершений. Пусть знания и навыки, полученные вами в школе, нравственные ценности и ориентиры, привитые мудрыми наставниками, помогают вам на жизненном пути, говорится в поздравлении. Вместе с вами в этот радостный день принимают слова поздравления ваши учителя и родители. Желаю вам удачи, исполнения добрых надежд, достижения самых высоких целей и успехов во всем!



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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