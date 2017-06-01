Ики-Бурульцы рассчитывают на хороший урожай зерновых

В этом году на хороший урожай зерновых рассчитывают Ики-Бурульцы. По прогнозам специалистов, нынешняя жатва, возможно, превысит показатели прошлых лет. Уборочная площадь в этом году составляет более тридцати тысяч гектаров, где трудятся в основном местные фермеры. Но главная задача на сегодня - защитить посевные площади от опасных насекомых.



Саранча встала на крыло, а значит, вреда принесет немало, говорят специалисты. Несколько дней назад был зафиксирован массовый залет вредителей из соседних регионов на поля местных фермеров. Напомню, на территории Ики-Бурульского района были обнаружены очаги марокканской саранчи в семи сельских муниципальных образованиях. К работе по их уничтожению были привлечены пять бортОв авиационной техники из Волгоградской и Ростовской областей. В эти дни борьба с насекомыми продолжается.



Защитить выращенный урожай от опасных насекомых на сегодняшний день - задача номер один, говорит глава Ики -Бурульского РМО Виктор Санджиев. Ведь нынешний сезон складывается благополучно. По расчетам специалистов, и в этом году будет обеспечен необходимый запас зерна. Это не менее восьмидесяти пяти тысяч тонн. В среднем, здесь с одного гектара получают 30 центнеров, на отдельных полях показатели достигают и 42-х.



Глава КФХ Олег Адыков вносит свой вклад в общий каравай района. Для того чтобы получить хороший урожай, говорит он, необходимо использовать элитные семена, а также грамотно заниматься технологией возделывания. Майские дожди были очень кстати, они повлияли на рост и налив озимой пшеницы. Просто глаз радует, когда дружно тянутся к солнцу золотистые колосья, говорят растениеводы.



Уборка урожая в этом году начнется в начале июля. Поэтому сельхозтоваропроизводители уповают на небесную канцелярию, чтобы уборочной страде не помешали осадки. По словам профильного министра Баатра Болаева, хлеборобы степного региона рассчитывают получить не меньше четырехсот пятидесяти тысяч тонн зерна.

Также в эти дни в хозяйствах района продолжается заготовка кормов. Эта работа полным ходом ведется и в КФХ «Адык». Многопрофильное хозяйство занимается не только растениеводством, производством кормов, но и животноводством. Близится к завершению строительство откормочной площадки на 150 голов КРС. Новые подходы в развитии животноводства, озвученные главой республики Алексеем Орловым на расширенном заседании Народного Хурала, ики-бурульцы начали активно претворять в жизнь.



Как отметил Председатель Правительства республики Игорь Зотов, работа Ики-Бурульцев по таким показателям как обеспечение качественной питьевой водой сельчан, объем производства, реализация различных программ, которые улучшают жизнь на селе и пополняют местную казну, выводит район в число лидеров. В этом году на хороший урожай зерновых рассчитывают Ики-Бурульцы. По прогнозам специалистов, нынешняя жатва, возможно, превысит показатели прошлых лет. Уборочная площадь в этом году составляет более тридцати тысяч гектаров, где трудятся в основном местные фермеры. Но главная задача на сегодня - защитить посевные площади от опасных насекомых.Саранча встала на крыло, а значит, вреда принесет немало, говорят специалисты. Несколько дней назад был зафиксирован массовый залет вредителей из соседних регионов на поля местных фермеров. Напомню, на территории Ики-Бурульского района были обнаружены очаги марокканской саранчи в семи сельских муниципальных образованиях. К работе по их уничтожению были привлечены пять бортОв авиационной техники из Волгоградской и Ростовской областей. В эти дни борьба с насекомыми продолжается.Защитить выращенный урожай от опасных насекомых на сегодняшний день - задача номер один, говорит глава Ики -Бурульского РМО Виктор Санджиев. Ведь нынешний сезон складывается благополучно. По расчетам специалистов, и в этом году будет обеспечен необходимый запас зерна. Это не менее восьмидесяти пяти тысяч тонн. В среднем, здесь с одного гектара получают 30 центнеров, на отдельных полях показатели достигают и 42-х.Глава КФХ Олег Адыков вносит свой вклад в общий каравай района. Для того чтобы получить хороший урожай, говорит он, необходимо использовать элитные семена, а также грамотно заниматься технологией возделывания. Майские дожди были очень кстати, они повлияли на рост и налив озимой пшеницы. Просто глаз радует, когда дружно тянутся к солнцу золотистые колосья, говорят растениеводы.Уборка урожая в этом году начнется в начале июля. Поэтому сельхозтоваропроизводители уповают на небесную канцелярию, чтобы уборочной страде не помешали осадки. По словам профильного министра Баатра Болаева, хлеборобы степного региона рассчитывают получить не меньше четырехсот пятидесяти тысяч тонн зерна.Также в эти дни в хозяйствах района продолжается заготовка кормов. Эта работа полным ходом ведется и в КФХ «Адык». Многопрофильное хозяйство занимается не только растениеводством, производством кормов, но и животноводством. Близится к завершению строительство откормочной площадки на 150 голов КРС. Новые подходы в развитии животноводства, озвученные главой республики Алексеем Орловым на расширенном заседании Народного Хурала, ики-бурульцы начали активно претворять в жизнь.Как отметил Председатель Правительства республики Игорь Зотов, работа Ики-Бурульцев по таким показателям как обеспечение качественной питьевой водой сельчан, объем производства, реализация различных программ, которые улучшают жизнь на селе и пополняют местную казну, выводит район в число лидеров.



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