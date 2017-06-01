Дом культуры в п.Большой- Царын ждет капитальный ремонт

В этом году более трех миллионов рублей в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» выделено из всех видов бюджета на капитальный ремонт дома культуры в селе Большой Царын Октябрьского района. Какая реконструкция ожидает сельский культурный центр, узнала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



Цаган Иванова всего год работает хормейстером в сельском доме культуры, но уже успела полюбить профессию и своих вокалистов. По ее мнению, важно, чтобы клуб был красив не только снаружи, но и внутри. Ведь это единственное место проведения всех мероприятий.



Больше-царынский Дом культуры работает уже около 40 лет. За это время здание обветшало, стены покрылись трещинами, осыпалась штукатурка, прогнил пол. Обновления требует и электропроводка. И хотя работники культуры стараются поддерживать клуб в должном виде, все же полностью привести его в порядок не получается. Но в этом году федеральная поддержка в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» даст возможность сделать капитальный ремонт.



Но этим дело не ограничится. В планах следующего года – ремонт фасада здания, замена окон и дверных блоков. На эти цели из федерального бюджета уже предусмотрено около 6 миллионов рублей. Средства республиканской и местной казны - еще более двух миллионов.



В эти дни район проводит электронные аукционы и тендеры. Работы планируют начать уже в июле. Ну, а посетить обновленный дом культуры большецарынцы смогут уже в конце следующего года. В этом году более трех миллионов рублей в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» выделено из всех видов бюджета на капитальный ремонт дома культуры в селе Большой Царын Октябрьского района. Какая реконструкция ожидает сельский культурный центр, узнала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.Цаган Иванова всего год работает хормейстером в сельском доме культуры, но уже успела полюбить профессию и своих вокалистов. По ее мнению, важно, чтобы клуб был красив не только снаружи, но и внутри. Ведь это единственное место проведения всех мероприятий.Больше-царынский Дом культуры работает уже около 40 лет. За это время здание обветшало, стены покрылись трещинами, осыпалась штукатурка, прогнил пол. Обновления требует и электропроводка. И хотя работники культуры стараются поддерживать клуб в должном виде, все же полностью привести его в порядок не получается. Но в этом году федеральная поддержка в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» даст возможность сделать капитальный ремонт.Но этим дело не ограничится. В планах следующего года – ремонт фасада здания, замена окон и дверных блоков. На эти цели из федерального бюджета уже предусмотрено около 6 миллионов рублей. Средства республиканской и местной казны - еще более двух миллионов.В эти дни район проводит электронные аукционы и тендеры. Работы планируют начать уже в июле. Ну, а посетить обновленный дом культуры большецарынцы смогут уже в конце следующего года.



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