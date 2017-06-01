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Сегодня, 10:00

Сегодня отмечается международный олимпийский день


Сегодня отмечается международный олимпийский деньCегодня отмечается международный олимпийский день. С этим праздником жителей Калмыкии поздравил Глава региона. Нам близка идея этого праздника - популяризация олимпийского движения и спорта, привлечение людей к занятиям физкультурой, здоровому образу жизни, продвижение олимпийских ценностей и идеалов, укрепление единства и согласия в обществе, говорится в поздравлении. Калмыкия по праву гордится своими олимпийскими героями, такими как гимнастка Алина Макаренко и борец Мингиян Семенов. Глядя на них, в степной республике подрастает новое поколение спортсменов, которым по плечу стать достойными своих кумиров, отметил Алексей Орлов.



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