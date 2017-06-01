Смена в лагерях дневного пребывания подходит к концу

Через несколько дней завершается смена в лагерях дневного пребывания, действующих при школах. Всего их по республике их 109. По данным социального ведомства, с учетом того, что отдых организован еще в пяти стационарных учреждениях и пансионате «Сюмн Булг» – за лето в них смогут поправить здоровье около 13 тысяч детей. Об этом сообщили на координационном правительственном совещании по обеспечению правопорядка



Кроме того, планируется оздоровление детей по линии Министерства здравоохранения, образовательного ведомства, и регионального отделения ФСС. Таким образом, всеми видами отдыха будет охвачено 16 с половиной тысячи детей. Это более половины от общего количества школьников. Через несколько дней завершается смена в лагерях дневного пребывания, действующих при школах. Всего их по республике их 109. По данным социального ведомства, с учетом того, что отдых организован еще в пяти стационарных учреждениях и пансионате «Сюмн Булг» – за лето в них смогут поправить здоровье около 13 тысяч детей. Об этом сообщили на координационном правительственном совещании по обеспечению правопорядкаКроме того, планируется оздоровление детей по линии Министерства здравоохранения, образовательного ведомства, и регионального отделения ФСС. Таким образом, всеми видами отдыха будет охвачено 16 с половиной тысячи детей. Это более половины от общего количества школьников.



Смотреть полный выпуск новостей



