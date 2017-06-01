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Вчера, 20:00

Калмыкию посетил эксперт Национального антитеррористического комитета


Калмыкию посетил эксперт Национального антитеррористического комитетаНеобходимо формировать новые подходы к современной молодёжи и не заменять воспитание образованием. В эти дни в Калмыкии находится эксперт Национального антитеррористического комитета, почётный работник контрразведки, доктор юридических наук Сергей Воронцов. Он знакомится с ситуацией в регионе. Его мнение о том, как обстоит дело в степной республике в этом направлении, выслушала наша коллега Элла Хаптаханова.

Увидев подозрительный предмет, ни в коем случае не нужно его брать в руки. Необходимо отойти как можно дальше, постараться убедить в этом окружающих, и лишь после этого сообщить в полицию. Это был первый урок лектора. А ещё опытный контрразведчик акцентировал внимание на том, что только целеустремленную и занятую своим делом молодёжь не смогут завлечь в свои сети вербовщики от всевозможных международных террористических организаций. В списке многочисленных встреч профессора Воронцова эта - со студентами КалмГУ – стояла в особом ряду. Он признался, что накануне в университетском музее ему посчастливилось очень много узнать об истории кочевников-калмыков.

Сергей Воронцов, эксперт Национального антитеррористического комитета, почётный работник контрразведки, доктор юридических наук, профессор ЮРИУ РАНХиГС при Президенте РФ.

Впрочем, открытий было немало. Эксперт провел встречи и консультации и с коллегами из органов безопасности и с теми, кому поручено охранять мир и покой в регионе. Озвучил и свои выводы о работе ответственных региональных ведомств в сфере противодействия современным террористическим угрозам в информационном пространстве.

Сергей Воронцов, эксперт Национального антитеррористического комитета, почётный работник контрразведки, доктор юридических наук, профессор ЮРИУ РАНХиГС при Президенте РФ.

Отдельно известный эксперт отметил заслугу руководства республики и её руководителя.
Сергей Воронцов, эксперт Национального антитеррористического комитета, почётный работник контрразведки, доктор юридических наук, профессор ЮРИУ РАНХиГС при Президенте РФ.



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