В КалмГу начала работу приемная комиссия

В Калмыцком Государственном Университете начала работу приемная комиссия. В этом году абитуриентов ждут некоторые изменения в правилах приёма документов и поступления. Татьяна Шолохова о выборе, который стал сейчас перед выпускниками.



Выпускница факультета профессионального образования Долма Лиджиева решила продолжить обучение в Калмыцком ГосУниверситете, но пришла с мамой в приемную комиссию и растерялась. Выбор у нынешних абитуриентов огромный. В КалмГУ функционируют 10 факультетов и институт калмыцкой филологии и востоковедения, осуществляется подготовка студентов по 24 специальностям, 35 направлениям бакалавриата, 13 направлениям магистратуры, и по 14 специальностям среднего профессионального образования, а также по ряду дополнительных программ. А те, кто решил продолжить обучение в магистратуре, могут выбрать новую актуальную специальность «пищевая безопасность». Как и прежде, физико-математические специальности наименее популярны среди поступающих. Но Давид Дженгуров решил подавать документы именно на факультет математики, физики и информационных технологий. Уверен, что баллов по ЕГЭ ему хватит.



Документы у абитуриентов принимаются в режиме одного окна. После консультации с представителями факультетов любой свободный секретарь оформляет заявление в считанные минуты. Документы можно подать и в электронном виде, но не более чем на 3 разных направления одновременно.

Дополнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ обеспечат поступающим золотой значок ГТО и школьный аттестат с отличием.



На факультеты журналистики, спортивного воспитания и специальность калмыцкий язык необходимо также сдать внутренние экзамены. Помогают абитуриентам определиться с выбором в студенческой приемной комиссии. Здесь, например, подробно рассказывают, как пользоваться калькулятором ЕГЭ.



Подробно рассказал о правилах приема в ВУЗ и нововведениях этого года во время прямого эфира на Радио Калмыкии и ректор КалмГУ Бадма Салаев. За время выпуска интерактивной передачи «Здесь и сейчас» поступило большое количество телефонных звонков, даже из других стран. Абитуриенты и студенты университета интересовались, какие еще дополнительные направления планируется открывать, и как можно подать документы.



В настоящее время в университете обучается около 8 тысяч студентов. За два дня работы комиссии свои документы уже подали около 100 человек.











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