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Сегодня, 17:00

В первой декаде июля в Калмыкии стартует уборочная кампания


В первой декаде июля в Калмыкии стартует уборочная кампания. Хлеборобам предстоит убрать зерновые на площадь – более двухсот тысяч гектаров. В том числе 170 тысяч гектаров пшеницы. Проведение весенне-полевых работ и состояние животноводства в регионе обсудили сегодня на коллегии Министерства сельского хозяйства.
В этом году сельхозтоваропроизводителям республики была оказана поддержка в области растениеводства. На эти цели из федерального и регионального бюджетов было выделено около 67 миллионов рублей. Что позволило провести сев зерновых, зернобобовых и кормовых культур с учетом озимых на площади 248 тысяч гектаров, и тем самым увеличить плановый показатель. Говорили и о подготовке к зимовке скота. Сегодня необходимо заготовить кормов на более чем триста тысяч тонн.



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